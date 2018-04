Rafael celebra renovação e agradece ao Cruzeiro: 'Me dá mais força'

Formado nas divisões de base do Cruzeiro, o goleiro Rafael acertou na última terça-feira a renovação contratual com o clube. O novo vínculo prorrogou a estadia do atleta de 28 anos na equipe celeste até o fim de 2021 e, de acordo com ele próprio, é um sinal da confiança da diretoria mineira em seu trabalho.

"Sempre expressei minha gratidão pelo clube e a satisfação de estar aqui todo dia trabalhando. Me sinto muito em casa, à vontade. Fiquei feliz com a diretoria ter prolongado esse vínculo. Isso significa para mim que eles confiam no meu trabalho. É algo espetacular e só me dá mais força para que eu faça o meu melhor em campo. É bom saber que as pessoas confiam no meu trabalho", comentou.

Antes de chegar ao profissional, Rafael teve longa sequência na base do Cruzeiro. Já são 15 anos no clube, o único em que atuou em toda sua carreira. Apesar do período por lá, somente no ano passado o jogador passou a ter mais oportunidades, graças à lesão de Fábio, mas voltou a ser reserva agora, em 2017, com a recuperação do titular.

"Tenho 28 anos de idade e 15 de clube. Mais da metade da minha vida está no Cruzeiro. Praticamente toda a minha história foi construída aqui. Tenho uma gratificação e identidade muito grandes com o clube. São 15 anos que eu agradeço o Cruzeiro por me abrir as portas e participar de toda a minha evolução como profissional e pessoa", comentou.

Sobre a situação do time no Campeonato Brasileiro, o goleiro evitou fazer previsões e avaliou: "Está todo mundo embolado". "Uma vitória ou derrota acabam tendo importância muito grande na tabela. Há algumas rodadas vencemos um jogo e subimos seis posições. Isso demonstra como está competitiva e acirrada aquela parte da tabela. Nosso foco agora é fazer um segundo turno ainda melhor, para que possamos buscar coisas grandes nesse ano."