Rafael Coelho aprova estreia oficial pelo Vasco

"Não imaginei que minha estreia no Carioca seria logo num clássico, muito menos imaginei um placar desses. Fico feliz em ter dado um passe para o Coutinho, espero contribuir mais vezes para o Vasco. Eu aprovei minha estreia", afirmou o atacante, que veio do Figueirense no final do ano passado.

Depois da boa estreia, Rafael Coelho espera agora marcar um gol pelo clube. E quem sabe após um passe do próprio Philippe Coutinho. "No término do jogo foi muita emoção e felicidade. O Coutinho veio me agradecer pelo passe. Agora espero uma oportunidade, porque também quero marcar meu gol e quem sabe não possa vir com um passe do Coutinho", completou.