Rafael deve ser a novidade do Guarani Com uma vitória e uma derrota no Campeonato Brasileiro, o Guarani se prepara para enfrentar o líder Paraná no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro. Para este jogo, o técnico Pepe deverá fazer, pelo menos, uma mudança em relação ao time que perdeu para o Grêmio no último Sábado, por 3 a 1.O volante Rafael, principal contratação do Guarani para esta temporada, já está com toda a documentação regularizada e deve fazer sua estréia contra o time paranaense. O técnico Pepe só não definiu ainda quem sairá do time para a entrada do ex-jogador do Rio Branco de Americana. O mais provável para deixar o time é Emerson, que vem deixando a desejar nos últimos jogos. Nas três últimas partidas, foi expulso em uma e falhou nas outras duas, deixando comissão técnica e torcida irritados. Enquanto isso, fora do gramado a diretoria segue na tentativa de anunciar mais um reforço ainda nos próximos dias. O lateral-direito Ruy, do Cruzeiro, segue como o principal nome entre os dirigentes. O zagueiro central Marinho, ex-Ponte, foi descartado após rejeitar uma proposta de R$ 30 mil por mês.