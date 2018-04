Rafael diz que cobranças não assustam o Santos A derrota para o rival Corinthians por 3 a 1, domingo, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista, encerrou a invencibilidade santista na temporada e causou protesto dos torcedores, que criticaram o trabalho do técnico Adílson Batista. As cobranças, porém, não incomodam o goleiro Rafael, que garantiu estar ainda mais motivado para conseguir uma reabilitação contra o São Bernardo, sábado, na Vila Belmiro.