Rafael espera que Santos defina título do Paulistão sem pênaltis

SANTOS - O Santos garantiu vaga na decisão do Campeonato Paulista após passar pelo Palmeiras, nas quartas de final, e pelo Mogi Mirim, nas semifinais, nos pênaltis. Depois de perder por 2 a 1 na partida de ida contra o Corinthians, o time da Vila Belmiro vai novamente para as penalidades se vencer o adversário por um gol de diferença na volta, domingo, em casa.

Mesmo após ter sido herói santista nos pênaltis contra Palmeiras e Mogi, o goleiro Rafael não quer saber de definir o título nas penalidades. "Não quero pênaltis, estamos trabalhando para vencer no tempo normal. Vamos pensar em pênaltis depois do jogo, se precisar, mas queremos vencer no tempo normal", disse, nesta quinta, em entrevista à TV Globo.

Enquanto o Corinthians chegará para a decisão desgastado, depois de ser eliminado da Libertadores na última quarta, com o empate por 1 a 1 diante do Boca Juniors, no Pacaembu, o Santos estará descansado, já que não atuou no meio de semana e pôde focar apenas nos treinamentos.

"Foi uma semana perfeita de trabalho para acertar alguns ajustes que precisávamos. Com certeza vamos estar preparados e atentos para, no domingo, imprimir velocidade e intensidade, porque precisamos muito dessa vitória", comentou Rafael.