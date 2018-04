Rafael espera retornar antes do previsto no Santos

O jovem goleiro Rafael, de 19 anos, iniciou tratamento fisioterápico no Santos, nesta quarta-feira, após recuperação cirúrgica que surpreendeu os médicos do clube. A expectativa inicial era de que ele voltasse aos gramados no início do próximo ano, mas o jogador contesta a previsão. "Vou voltar antes", garante.

Durante um treino técnico em 9 de setembro, o goleiro foi atingido por Domingos e fraturou os ossos da tíbia e fíbula da perna direita - a agressão resultou no afastamento do zagueiro, que foi para a Portuguesa.

Um dia após o incidente, Rafael foi operado e passou por uma osteosíntese (para reunir mecanicamente os fragmentos ósseos por intermédio de peça metálica). O médico Joaquim Grava previu que o atleta levaria cerca de um mês e meio para colocar os pés no chão, mas o período foi antecipado para 20 dias, iniciando então o trabalho de fisioterapia.

"O objetivo inicial é o Rafael ganhar amplitude dos movimentos da articulação do tornozelo, o reequilíbrio muscular dos membros inferiores e também fará exercícios de propriocepção, visando equilíbrio e treino de marcha para quando ele retirar as muletas", informou Avelino Buongermino, fisioterapeuta do Santos.