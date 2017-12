Rafael Gaúcho troca Fla pelo Juventude A ordem no Flamengo é esquecer o fraco desempenho no Campeonato Brasileiro e se concentrar apenas na Copa do Brasil, competição que dará ao seu vencedor o direito de disputar a Copa Libertadores da América em 2005. O time enfrentará o Santa Cruz na quarta-feira, às 20h30, no Maracanã, com a vantagem de poder empatar - ganhou por 1 a 0 na ida. Autor do único gol na partida contra o Santa Cruz, o atacante Rafael Gaúcho está deixando o Flamengo. O jogador acertou nesta segunda-feira a sua transferência para o Juventude. "Gostaria muito de permanecer no Flamengo e no Rio, onde fiz muitos amigos. Mas estou feliz por regressar ao clube que me lançou no futebol", afirmou Rafael Gaúcho. "O jogador precisa estar atuando e como não estava sendo aproveitado 100% no Rio, acho importante mostrar meu trabalho e meu valor." Drama - O goleiro Júlio César teve um fim de semana difícil. Após três meses de gravidez, sua esposa Suzana Werner perdeu o bebê por causa de complicações no período de gestação. O jogador ficou abatido, mas quis atuar na partida contra o São Caetano, no domingo, em Volta Redonda. "Eu apenas sou profissional. O que aconteceu comigo foi algo inesperado. Nunca imaginei ir ao hospital para tirar um filho meu. O choque é grande, mas tenho que ter força para dar a volta por cima", afirmou Júlio César.