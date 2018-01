Rafael Henzel deixa unidade semi-intensiva e é transferido para o quarto

O jornalista Rafael Henzel, um dos seis sobreviventes à queda do avião que levava a Chapecoense à Medellín para a final da Copa Sul-Americana, deu mais um passo rumo à recuperação plena do acidente ocorrido na Colômbia. Neste sábado, ele deixou a ala semi-intensiva e foi transferido para o quarto.

Um dos que apresentam melhor recuperação dentre os sobreviventes brasileiros, o próprio Henzel foi o responsável por anunciar a novidade nas redes sociais. Em seu perfil no Twitter, ele comemorou o avanço na sua saúde.

"Bom dia amigos. 13 dias de Colômbia. Novo avanço. Da UTI para o Semi-intensivo. Do semi para o quarto. Ele me salvou, me guia. Obrigado Senhor!!", afirmou o jornalista catarinense.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde que saiu da UTI, há alguns dias, Rafael Henzel tem aparecido nas redes com mensagens de apoio aos três jogadores da Chapecoense que estão em recuperação, Alan Ruschel, Follmann e Neto. Além disso, ele gravou algumas mensagens durante a semana informando aos fãs sobre a sua recuperação, e tem acompanhado o noticiário atual sobre a equipe catarinense e sobre as investigações da tragédia que vitimou 71 pessoas no último dia 29 de novembro.