Rafael Marques abre mão de premiação e fica próximo do Palmeiras

A novela envolvendo o futuro de Rafael Marques parece estar próxima do fim e com um final feliz para o Palmeiras. Algo que fez a negociação com o Henan Jianye, da China, evoluir, é o fato do jogador ter aberto mão de algumas premiações que ele teria direito de receber do clube chinês para poder continuar na equipe alviverde.

O Palmeiras já fez três propostas recusadas pelo clube asiático, que pede R$ 6 milhões pelo jogador. Na quarta tentativa, o Alviverde ofereceu cerca de R$ 3 milhões e ainda não teve a resposta, mas a tendência é que também fosse recusada.

Entretanto, com a decisão de Rafael Marques, de abrir mão de parte do negócio que ele teria direito, aumentam bastante a chance de êxito no negócio. Pessoas ligadas ao jogador admitem que a sua decisão pode fazer a diferença na negociação. Entre o jogador e o clube já está tudo certo e Rafael deve assinar um contrato válido por três anos.

Rafael Marques foi vice-artilheiro do Palmeiras no ano passado, com 15 gols, e enquanto aguarda para definir o seu futuro, treina em Araraquara, onde está com a família. O jogador de 32 anos foi sondado por vários outros clubes brasileiros, mas já avisou que só ouvirá outras propostas após as negociações com o time alviverde estarem totalmente encerradas.

Além da renovação de Rafael Marques, a direção ainda espera para acertar com o volante Jean, do Fluminense. Assim, o clube encerra, por enquanto, as contratações para a temporada.