Rafael Marques alerta Grêmio sobre qualidade do Goiás Após atuar no ano passado pelo Goiás, o zagueiro Rafael Marques quer usar o conhecimento que tem sobre sua ex-equipe para ajudar o Grêmio a vencer o confronto contra os goianos, neste domingo, no Serra Dourada. Nesta quarta-feira, o defensor revelou alguns cuidados que o time gaúcho precisa tomar, mas alertou, principalmente, para a qualidade da equipe adversária.