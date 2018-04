Rafael Marques compara Gabriel Jesus a Vitinho no Palmeiras

Ao ver o apelo popular e toda a atenção da mídia em cima do atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras, Rafael Marques relembra que já viveu essa situação. Em 2013, quando defendia o Botafogo, situação parecida ocorria com Vitinho, que também tinha aparecido como um fenômeno da base.

"No Botafogo passei por algo assim com o Vitinho. Chegou ao ponto do Seedorf evitar que o garoto desse uma entrevista para tirar a pressão de cima dele. A gente tem que evitar isso também, porque pode-se queimar um jogador desta forma", explicou o atacante palmeirense.

O fato de Seedorf proibir Vitinho de falar aconteceu em um jogo contra o Vitória, no Maracanã. No intervalo da partida, o time carioca vencia por 1 a 0, com gol do garoto, e os jornalistas presentes no campo queriam falar com ele. O atacante chegou a parar e antes de responder, foi levado por Seedorf, que depois explicou que a ordem naquele momento era manter o foco na partida.

Em relação a Gabriel Jesus, ele até já deu entrevista coletiva, mas o assédio continua sendo muito grande. "Ele é um garoto. A gente sabe o potencial dele, é uma joia, mas tem que ter cuidado. Olha o patamar que estamos falando dele. Todo jogo a torcida pede a entrada dele. A gente pede a colaboração de todos para que deixem o menino mostrar seu futebol com calma. Podem ter certeza que, com o passar do tempo, ele vai virar titular do Palmeiras, mas tudo bem seu tempo", comentou Rafael Marques.