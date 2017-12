Rafael Marques é reforço dentro e fora de campo no Palmeiras

A renovação de contrato por mais dois anos e a permanência de Rafael Marques no elenco do Palmeiras reforça o elenco em diversos fatores. Tecnicamente, o jogador mostrou sua qualidade ao ser vice-artilheiro do time no ano passado e se destacando em clássicos. Fora das quatro linhas, sua importância é pela postura, comprometimento e união com os demais companheiros.

Rafael Marques é um dos atletas mais queridos no grupo palmeirense. O jogador é um dos que mais brincam e levantam a moral dos companheiros, mas também que chama a responsabilidade nos momentos decisivos. O carinho dos companheiros ficou marcado quando, logo após a conquista da Copa do Brasil no ano passado, os atletas entoaram um canto pedindo para ele permanecer no clube.

Após mais de um mês de conversas, o Palmeiras conseguiu se acertar com o Henan Jianye, da China, e comprou o atacante de 32 anos por R$ 3 milhões. Embora deva começar o ano na reserva, o atacante é de extrema importância no esquema do técnico Marcelo Oliveira pela sua versatilidade. Ele pode atuar pelos lados do ataque, centralizado e compondo o meio de campo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos bastidores, Rafael Marques é um dos responsáveis por parte do entretenimento dos atletas. Geralmente é ele quem leva uma caixa uma som com músicas dos mais variados ritmos que fica tocando durante o trajeto dos atletas do hotel onde estão concentrados até o estádio.

O jogador também é querido pela torcida, além dos gols, por sua personalidade que ficou ainda mais evidente na decisão da Copa do Brasil, quando ele apareceu com uma máscara satirizando o atacante Ricardo Oliveira, do Santos.

Rafael se reapresentou na quarta-feira e corre contra o tempo para estar em condições para atuar já no começo do Campeonato Paulista. Além dele, o Palmeiras contratou outros oito jogadores: O goleiro Vagner, os zagueiros Edu Dracena e Roger Carvalho, os volantes Rodrigo e Jean, os meias Moisés e Régis e o atacante Erik.