Rafael Marques pede ao Palmeiras para renovar contrato e ficar no clube

O artilheiro do Palmeiras na temporada disse nesta quinta-feira que quer ficar no clube em 2016. O atacante Rafael Marques afirmou torcer pela renovação do contrato, que termina no fim do ano, e lamentou que até agora a diretoria não o procurou para iniciar as negociações.

Emprestado pelo Henan Jianye, da China, ele custaria cerca de R$ 6 milhões para ser contratado em definitivo. "O Palmeiras ainda não me procurou. Já deixei bem claro e fui bem sincero desde a minha chegada da vontade que tenho de ficar aqui", afirmou o jogador nesta quinta-feira no desembarque do time em São Paulo.

O Palmeiras voltou de Porto Alegre, onde empatou com o Inter por 1 a 1, pela Copa do Brasil. O gol da equipe foi do próprio Rafael Marques, o 15º dele no ano e que igualou o jogo, já no segundo tempo. "Estou me esforçando ao máximo (para renovar). Só que não depende só de mim hoje. Todo mundo sabe a situação, existe um contrato de um ano ainda na China, com uma multa a ser paga", explicou.

O elenco desembarcou em São Paulo e logo foi dispensado. Os jogadores só se reapresentam nesta sexta-feira à tarde, quando iniciam a preparação para o clássico de domingo contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.