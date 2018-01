Rafael Marques pede ao Palmeiras para renovar contrato e ficar no clube O artilheiro do Palmeiras na temporada disse nesta quinta-feira que quer ficar no clube em 2016. O atacante Rafael Marques afirmou torcer pela renovação do contrato, que termina no fim do ano, e lamentou que até agora a diretoria não o procurou para iniciar as negociações.