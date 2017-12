Rafael Márquez diz que vai renovar contrato com Barcelona O capitão da seleção mexicana, Rafael Márquez, disse neste domingo que vai renovar seu contrato com o Barcelona por mais quatro anos e que pretende encerrar sua carreira atuando pelo clube catalão. "Nesta segunda-feira vou conversar com dirigentes do clube. Faltam apenas alguns detalhes para eu assinar o acordo, mas é fato que vou renovar por quatro anos com o Barça". O zagueiro despediu-se do Mundial da Alemanha neste sábado, na derrota da seleção mexicana por 2 a 1 para a Argentina, na prorrogação. Foi dele, inclusive, o gol mexicano que abriu o placar da partida. Ele disse querer encerrar a carreira no Barcelona porque "é uma equipe que me deu grandes coisas no mundo do futebol e na vida pessoal, e por isso é um orgulho ser jogador do Barcelona". Márquez, de 27 anos, foi contratado pela equipe catalã em julho de 2003. Ele veio do Mônaco, clube pelo qual jogou durante quatro temporadas e venceu a Liga Francesa no ano 2000 e a Copa da França em 2003. Com o Barcelona, o zagueiro já conquistou os títulos da Liga Espanhola nas temporadas 2004/2005 e 2005/2006, além da última edição da Liga dos Campeões da Europa.