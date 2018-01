Rafael Márquez pode desfalcar México O México pode ter um importante desfalque no jogo contra o Brasil, domingo, em Hanover, pela segunda rodada da Copa das Confederações. O zagueiro Rafael Márquez, do Barcelona, já não enfrentou o Japão, na vitória por 2 a 1 na estréia, e ainda não está completamente recuperado da contusão na virilha. O próprio jogador admitiu que ainda não tem certeza se terá condições de jogo no domingo. ?Depende de como eu me sentir amanhã, mas não vou arriscar uma nova lesão", afirmou Rafael Márquez, após o treino da seleção mexicana nesta sexta-feira em Barsinghausen, a 25 quilômetros de Hanover. "Tenho algumas dores e embora me sinta melhor, ainda não treino com bola. Portanto, vamos esperar." Rafael Márquez, que conhece bem Ronaldinho Gaúcho, por jogarem juntos no Barcelona, dá um recado aos companheiros da seleção mexicana para poder vencer o Brasil. "Temos de estar compactos na defesa e resguardados para não lhes dar espaço", avisou o capitão mexicano.