Rafael Moura se une ao elenco do Inter em Gramado

GRAMADO - Único jogador do elenco do Internacional que havia ficado em Porto Alegre, o atacante Rafael Moura já está incorporado ao grupo que faz pré-temporada em Gramado, na Serra Gaúcha. O jogador se uniu aos companheiros no sábado à tarde, ainda sem condições de ir a campo.

Ele passou por uma cirurgia nos dois tornozelos logo após a última rodada do Campeonato Brasileiro e, por isso, começa 2013 fazendo fisioterapia. Mas o atacante teve uma evolução mais rápida do que o previsto pelos médicos do clube e por isso subiu a serra.

Em Gramado, a primeira atividade dele foi na piscina do hotel onde o Inter está hospedado. "É importante a vinda dele para Gramado, pois a integração com os colegas vai ajudar nesta última fase do tratamento", explica o médico Luís Crescente. Além de Rafael Moura, o técnico Dunga tem Damião, Forlán, Caio e Gilberto para o ataque. Cassiano treina com o time sub-23 que vai começar o Gauchão.