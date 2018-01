Rafael pode trocar Flamengo pelo Santos Um dos destaques do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Rafael, autor de seis gols, interessa ao Santos e pode deixar o clube carioca em 2004. O atleta disse que recebeu um telefonema do técnico Emerson Leão, que não escondeu o seu desejo de contar com o jogador na próxima temporada. O que pode facilitar a negociação é o fato de o jogador não ter seu passe vinculado ao Rubro-Negro. O Guarani detém os direitos federativos e o contrato de Rafael com o clube carioca termina no dia 31 de dezembro. Para o jogo contra o Juventude, domingo, às 18 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, o treinador Waldemar Lemos não contará com o atacante Jean, machucado. O atacante Zé Carlos deve ser o substituto, apesar de estar se recuperando de contusão. ?Ainda sinto dores. Fiz treinamento leve com bola, já conversei com os médicos e estarei pronto para a partida.?