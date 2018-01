Rafael Sóbis já fala em clima de despedida do Inter Um dos heróis na conquista da Copa Libertadores da América, o atacante Rafael Sóbis já fala em clima de despedida no clube gaúcho. O jogador tem proposta de diversos clubes da Europa, entre elas a do poderoso Milan, do meia-atacante Kaká, e do Paris Saint-Germain, da França. As ofertas são aproximadamente de 10 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões). "Se eu for embora, vou com a sensação de dever cumprido. Realmente há propostas, mas ainda vamos estudá-las com calma", declarou o jogador. Porém, o camisa 9 declarou que pretende atuar no Mundial da Fifa, em dezembro, no Japão. "Não sei o que vai ocorrer, mas gostaria de ficar em Porto Alegre. Estou em casa, fazendo gols e ajudei o clube do meu coração a ganhar o maior título da sua história. É um momento para não esquecer", acrescentou o avante, que marcou os dois gols na vitória no jogo de ida contra o São Paulo (2 a 1). Já o volante Tinga já está acertado com o Borussia Dortmund, da Alemanha. No entanto, o autor do segundo gol do Internacional no empate desta quarta, por 2 a 2, não quis comentar sobre a sua despedida. "Não quero tocar neste assunto no momento de festa. Amanhã vamos ver isso, agora só pretendo comemorar com essa torcida fantástica", discursou. Ele dedicou o feito aos colegas da Restinga, bairro popular onde foi criado. "Tenho alguns colegas simples que estavam na arquibancada com muito sacrifício. Deixaram de comprar várias coisas para estarem aqui hoje". Tinga também disse que havia prometido ao técnico Abel Braga o título da Libertadores. "O Abel sofreu por todos os clubes que passou. Eu havia prometido a ele: ´a gente vai devolver tudo que você perdeu´", comentou. Segundo o meia, que conquistou a Copa do Brasil pelo Grêmio, maior rival do Inter, disse o título da América tem um gosto especial. "Conquistei muito pelo outro lado, mas o objetivo maior que me faltava era a Libertadores. Estava entalado, e ainda mais ganhar pelo time que torço".