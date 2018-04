Rafael Sóbis ressalta importância de vaga direta no Flu

"Vamos trabalhar bem durante a semana, porque precisamos de um ponto para estar tranquilo na Libertadores do ano que vem", afirmou Rafael Sóbis, um dos titulares do time do Fluminense. "Disputar a fase preliminar muda todo o planejamento. Complica muito mais do que entrar direto na fase de grupos. E isso a gente não quer. Não queremos ter complicações depois", completou.

Além da vaga direta na Libertadores, outra motivação do Fluminense para a última rodada é a possibilidade de Fred conseguir ser o artilheiro do campeonato - ele tem dois gols a menos do que Borges, do Santos. "O Fred tem a chance. Mas não vamos fazer planos para isso, porque está dando certo assim. Se o nosso time vencer, a chance de ser com gol dele é muito grande", disse Rafael Sóbis.

Mas, independente do resultado do clássico de domingo, Rafael Sóbis fez nesta quarta-feira um balanço positivo da participação do Fluminense no Brasileirão. "Como entramos na Libertadores, o resultado é muito positivo", avaliou o atacante, ressaltando a ótima performance do time principalmente no segundo turno do campeonato, quando foi quem somou mais pontos. "Isso valoriza a nossa campanha."