Rafael Toloi celebra evolução e projeta 2015 melhor no São Paulo

Rafael Toloi viveu um 2014 intenso. No início do ano, foi emprestado para a Roma e, após um início discreto, terminou a temporada europeia como titular - só não ficou de vez na Itália porque o clube não chegou a um acordo com o São Paulo. Então, ele voltou ao Morumbi no segundo semestre e tomou conta da defesa, até se transformar em dono da posição e titular incontestável.

Agora, Toloi entrará em 2015 como principal destaque da defesa são-paulina e prestigiado pelo ótimo fim de temporada com a equipe. Ao analisar a temporada, o defensor acredita que conseguiu evoluir bastante, especialmente depois da sua passagem pela Europa.

"Aconteceram muitas coisas importantes este ano. Fui para a Itália, pude jogar em um campeonato bacana, como o Italiano, e aprendi bastante na Europa. E, com esse aprendizado, voltei mais maduro e experiente para o Brasil. Acredito que evoluí muito e, assim, consegui fazer bons jogos para ajudar nos objetivos da equipe", disse Toloi, ao site oficial do São Paulo.

Mas não foi só no campo que Toloi teve motivos para comemorar. Acostumado a evitar gols, o zagueiro "marcou" um belo gol com o nascimento da primeira filha, Maria Raffaela, e agora vive uma nova realidade também dentro de casa.

"Hoje, ela é tudo na minha vida. As coisas mudaram bastante após a chegada dela, porque agora faço tudo pensando também na minha família. Estou muito feliz com tudo que aconteceu neste período, porque foi um ano de vitórias e aprendizado", contou.

O zagueiro agora espera que o desempenho individual também se reflita no grupo e, assim, o São Paulo possa voltar a levantar um título. Na temporada que se encerrou, a equipe ficou apenas no quase - foi vice-campeã brasileira.

"Da mesma forma que as coisas caminharam bem este ano, desejo que 2015 seja ainda melhor. Mas espero que seja com títulos, porque nossa equipe merecia conquistas em 2014. Sei que estou terminando a temporada bem, mas quero ainda mais no próximo ano", avisou o zagueiro.