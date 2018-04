Rafael Toloi sente dores e desfalca São Paulo em amistoso com Londrina

SÃO PAULO - O zagueiro Rafael Toloi será mais uma baixa do São Paulo para o amistoso diante do Londrina. O jogador sentiu dores no treino desta terça-feira pela manhã, passou por exames médicos que apontaram um lesão no músculo adutor esquerdo e acabou vetado pela comissão técnica da partida que acontece nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio do Café.

Assim, Toloi deverá ser substituído por Edson Silva. Ele se junta a Rogério Ceni (com dores no pé direito), o meia Paulo Henrique Ganso (em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda) e os atacantes Osvaldo (trauma no quadril) e Negueba (lesão no joelho), todos vetados para o amistoso por conta de lesões.

Para a partida, Ney Franco levará alguns dos jovens recém-promovidos para o grupo principal, como o zagueiro Diego, o volante Allan, o meia Lucas Evangelista e o atacante Régis. O treinador também terá a chance de observar nomes contratados após o Campeonato Paulista, como o lateral Caramelo e o meia Roni, ex-Mogi Mirim, e o atacante Silvinho, ex-Penapolense.

O zagueiro Rhodolfo e o atacante Aloísio, recuperados de problemas físicos, foram relacionados, mas devem começar no banco. Com isso, o São Paulo deverá ir a campo diante do Londrina com: Dênis; Douglas, Lúcio, Edson Silva e Carleto; Denilson, Rodrigo Caio, Maicon e Jadson; Silvinho e Luis Fabiano.