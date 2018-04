Rafael Toloi tem edema leve e deve reforçar São Paulo contra Atlético-MG

SÃO PAULO - Sem poder contar com Luis Fabiano, Jadson e Maicon para enfrentar o Atlético-MG no dia 17, Ney Franco recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira. O exame de Rafael Toloi indicou que ele teve apenas um edema na coxa direita e ele não deve ser problema para o jogo que definirá a vida do São Paulo na competição.

Toloi pediu substituição ainda no primeiro tempo da vitória sobre o União Barbarense ao acusar um desconforto muscular e deixou a comissão técnica apreensiva sobre sua condição para o confronto da semana que vem. Ele realizou uma ressonância magnética que não identificou nenhum problema mais grave e com isso ele poderá defender a equipe. Como já seria poupado da partida deste sábado contra o XV de Piracicaba, ele terá seis dias para se recuperar.

O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira e os jogadores que enfrentaram o Barbarense fizeram apenas trabalhos regenerativos no Reffis. Denilson, que foi liberado para resolver problemas particulares, participou da movimentação tática com os reservas.

Rogério Ceni foi rapidamente a campo e deu alguns chutes para sentir como está a evolução da sua lesão no pé. Já Luis Fabiano fez aquecimento com os companheiros, mas fez apenas um trabalho separado. Ele se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda.