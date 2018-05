Rafal Sóbis vê Fluminense em nova fase e espera recuperar time

RIO - Ainda que possa deixar o clube, pois desperta o interesse do Corinthians, o atacante Rafael Sóbis parece ser um dos favorecidos pela mudança no comando técnico do Fluminense. Ele vem sendo escalado entre os titulares nos treinamentos por Cristóvão Borges e acredita que a troca significa "vida nova" no clube das Laranjeiras.

"A partir de uma mudança de treinador começa uma vida nova. Não só para mim, mas para todos os jogadores que estão em busca de uma vaga no time titular", afirmou Sóbis, que deve ser titular nesta quinta-feira, quando o time vai encarar o Horizonte no jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil.

A eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca e a derrota por 3 a 1 para o time cearense no primeiro confronto da série provocaram a queda do técnico Renato Gaúcho. Mas Sobis destacou que a responsabilidade de recuperar o time e classificá-lo para a próxima fase do torneio nacional é dos jogadores.

"Sabemos que é um jogo à parte, que decide o nosso primeiro semestre. Estamos treinando muito e nos dedicando ao máximo para mudar essa situação que nós mesmos nos metemos", disse.