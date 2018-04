Rafinha Alcântara sofre nova lesão e volta a desfalcar o Barcelona

Rafinha rompeu o ligamento cruzado do joelho direito no ano passado, em partida contra a Roma pela Liga dos Campeões, e se ausentou dos gramados por sete meses. Voltou no confronto da semana passada contra o Atlético de Madrid, no qual atuou meia hora, e foi titular na derrota do fim de semana para a Real Sociedad, mas precisou deixar o campo no intervalo, justamente por conta da nova lesão.

De acordo com comunicado divulgado pelo Barcelona, Rafinha sofreu "uma sobrecarga no músculo adutor da perna esquerda". O clube catalão não revelou a previsão de afastamento, apenas explicou que os próximos exames determinaram quanto tempo o jogador permanecerá longe dos gramados.

O meia brasileiro não foi o único problema ganho pelo técnico Luis Enrique. O zagueiro Thomas Vermaelen, outro que vem de um longo histórico de lesões, também sofreu uma contusão muscular e será desfalque do Barcelona nas próximas partidas. No seu caso, trata-se de um estiramento na panturrilha direita.