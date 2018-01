Rafinha já desponta na Portuguesa Quando entrou em campo contra o Corinthians na quarta-feira, substituindo o lateral Badé, Rafinha era um desconhecido e a Portuguesa perdia por 1 a 0. Bastaram 45 minutos para que o atacante de 19 anos mudasse a história da partida, ajudando a Lusa a chegar ao empate e transformando-se na primeira revelação deste Campeonato Paulista. Com apelido e estilo semelhantes aos do santista Robinho, Rafael da Silva Francisco, há sete anos no Canindé, rejeita comparações. "Ele já conquistou o seu espaço e eu ainda busco o meu." A maneira de jogar, de fato, lembra a de Robinho, com as inconfundíveis ?pedaladas?. "É uma jogada que sempre tentei, atuando nos juniores. Apenas procurei fazer o melhor na partida", contou Rafinha. Campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2002, Rafinha também disputou a competição este ano, fazendo três gols. Em um deles, contra o Cruzeiro, driblou vários adversários antes de marcar. "O lance ajudou a me projetar. As pessoas passaram a prestar atenção em mim." O técnico Vanderlei Luxemburgo, que assistia à partida entre Cruzeiro e Portuguesa, quis levá-lo para o clube mineiro, mas a direção da Lusa não o liberou. E fez mais: acertou contrato de três anos com Rafinha. Enquanto espera uma chance como titular na Portuguesa, o atacante, de 1,66 m e 59 kg, se dedica a aprimorar a forma física. "Quero fazer um trabalho de fortalecimento muscular, para poder enfrentar melhor os adversários", afirmou Rafinha.