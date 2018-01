Rafinha nega que tenha desistido da seleção para defender a Alemanha

Há alguns meses o lateral admitiu a abertura de um processo para a dupla cidadania, mas ele tratou de negar qualquer relação deste pedido com uma possível naturalização. "Eu não tenho e nunca tive contato com ninguém da DFB [Federação Alemã de Futebol]. Portanto esse negócio de negar a seleção ou a pátria não combina comigo", escreveu o jogador nesta quarta-feira.

"Relembre 2008, na Olimpíada de Pequim, quando eu entrei em conflito com meu clube, na ocasião o Schalke 04, justamente para poder defender o Brasil. E, por sinal, o treinador era o Dunga que me convocou pra fazer parte daqueles 23 jogadores", afirmou, ao citar convocação anterior para o time olímpico.

Desta vez, Rafinha foi chamado por Dunga para disputar as duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Apesar da convocação, ele pode ser considerado como uma terceira opção, já que os prediletos do treinador, Daniel Alves, do Barcelona, e Danilo, do Real Madrid, estão machucados.