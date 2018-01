Rafinha pede dispensa da seleção para buscar cidadania alemã A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve anunciar nesta quarta-feira o nome do substituto do lateral-direito Rafinha, que pediu dispensa dos primeiros jogos da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo porque busca a cidadania alemã para defender os atuais campeões do mundo.