Rafinha se apresenta ao São Paulo A segunda-feira foi de folga para os jogadores que atuaram no empate contra a Portuguesa Santista por 1 a 1, mas agitada nos bastidores com a apresentação do atacante Rafinha. O atleta foi integrado ao time de juniores do São Paulo, que treina no Sportville, em Barueri. Segundo o diretor de futebol do time do Morumbi, Carlos Augusto de Barros e Silva, Rafinha iniciou hoje suas atividades no novo clube. "Ele vai ficar com os juniores por enquanto", afirmou o dirigente. "Mas não está descartada a possibilidade que ele seja aproveitado na equipe principal." Mas a situação do atacante ainda está longe de ser definida. Sua advogada, Gislaine Nunes, afirmou que Rafinha ainda não conseguiu a liminar que o desvinculará da Portuguesa, clube que chegou a defender no Campeonato Paulista. Para cancelar suas obrigações com o time do Canindé, o jogador acionou a Justiça Trabalhista alegando falta de pagamento de salários e de depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Trabalho - O restante da semana dos jogadores do São Paulo deve ser de muito trabalho. Amanhã, o técnico Oswaldo de Oliveira deve definir se haverá alguma atividade especial para aperfeiçoar a cobrança de pênaltis, uma vez que duas oportunidades foram perdidas - uma por Ricardinho e outra por Kaká - domingo. O time deverá treinar sob pressão porque corre risco de ficar de fora da zona de classificação do Paulista se perder o clássico para o Santos, sábado. A boa notícia foi a liberação do atacante Luís Fabiano. O atleta foi julgado pela expulsão na partida contra Inter de Limeira e punido apenas com uma multa de R$ 1,5 mil.