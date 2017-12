Rafinha se apresenta ao Schalke04 O Schalke04 apresentou nesta segunda-feira seu novo lateral-direito: o brasileiro Rafinha, ex-Coritiba. Aos 19 anos, ele assina contrato com o time alemão até 2009 ou 2010 (isso ainda depende de um acerto com os dirigentes do clube) e foi contrato por 5 milhões de euros (cerca de 15 milhões de reais). Ele começa a treinar já nesta semana no novo clube.