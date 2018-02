Rafinha tem status de promessa e Lima está sem jogar

Os dois primeiros reforços do Corinthians para a temporada 2008 são dois jogadores que ainda não se firmaram no futebol brasileiro. Rafinha tem o status de promessa por aqui, pois foi jovem para o exterior, enquanto que Lima é um jogador já passou por times grandes e não agradou. Veja também: O dia de sofrimento e da queda corintiana Blogs: Piza, Guterman e bate-pronto Especial: da glória com Tevez & cia ao rebaixamento Confira os números finais da Série A do Brasileiro Corinthians anuncia as contratações de Lima e Rafinha Torcedores protestam após coletiva de Andrés Sanches Rafinha é lateral-direito, está com 22 anos e teve um ótimo começo de carreira. Se tornou profissional no Coritiba, tendo passado ainda pelo Londrina e pelo Juventus, da capital paulista. Foi para a Alemanha, jogar no Schalke 04, no meio da temporada 2005, quando chegou a ser convocado para a seleção brasileira sub-20. No Schalke, fez 74 jogos e marcou três gols, tendo dado assistência para outros três. Em seu site oficial (http://www.rafinha18.de/) ele admite que seu ídolo de infância é Cafu e que era fascinado pelo time do São Paulo bicampeão mundial. A lesão mais grave que sofreu até hoje foi quebrar a mão em um treino, quando ainda estava no Coritiba. O jovem paranaense (nasceu em Londrina no dia 7 de julho de 1985, tem 1,72 m e 68 kg) chegará para suprir a deficiência do time na lateral-direita, sem dono há tempos. Nos últimos anos, Coelho e Edson foram os mais aproveitados, mas nenhum deles teve resultado significativo. Tanto que Edson está de saída após uma confusão com torcedores e Coelho emprestado ao Atlético Mineiro. Atacante sem destaque nos rivais Quanto a Lima, o torcedor corintiano tem motivos para ficar desconfiado. Aos 26 anos, esta será sua quarta passagem por um time de grande torcida. Ele teve sucesso no Atlético Paranaense, em 2005, quando, em 46 jogos, marcou 25 gols, chegando como grande esperança do time na final da Copa Libertadores, contra o São Paulo, mas não conseguiu ser campeão. Depois disso, passou por São Paulo e Botafogo, mas não teve sucesso. Foi para o Al Ittihad, da Arábia Saudita, que abandonou por não ter recebido salários. O caso ainda está sendo discutido na Fifa. Ao voltar para o Brasil, neste ano, assinou com o São Caetano por três meses, mas não conseguiu jogar porque sua liberação atrasou e ele não pôde ser inscrito na Série B. Ambos ainda não tem data para serem apresentados pelo time alvinegro. O grupo de jogadores sai de férias agora e volta a trabalhar só em janeiro.