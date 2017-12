Rafinha treina e se aproxima de retorno ao Barcelona

O técnico Ernesto Valverde deverá logo contar com um time reforçado no Barcelona. Nesta sexta-feira, o treinamento da equipe, que se prepara para enfrentar o Villarreal pelo Campeonato Espanhol, contou com as presenças de Andrés Iniesta, Javier Mascherano, Ousmane Dembélé e Rafinha Alcántara.

Rafinha foi a principal novidade da atividade, pois não treinava desde abril, quando sofreu uma lesão no joelho direito durante uma partida contra o Granada, o que o forçou a passar por cirurgia. Agora, porém, ele está mais próximo de disputar o seu primeiro jogo na temporada 2017/2018.

Dembélé, a principal contratação do Barcelona na última janela de transferências, sofreu uma ruptura no tendão do bíceps femoral da perna esquerda diante do Getafe, no dia 16 de setembro, mas agora está recuperado. O problema de Mascherano é menos grave, tendo ocorrido em amistoso entre as seleções da Argentina e da Nigéria, realizado em 14 de novembro.

Por sua vez, Iniesta foi poupado por desgaste físico do duelo com o Sporting Lisboa, pela Liga dos Campeões da Europa. Como vem treinando normalmente, deve ser aproveitado por Valverde no duelo do próximo domingo com o Villarreal, fora de casa.