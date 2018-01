Rafinha vira titular na Portuguesa O atacante Rafinha ganha a primeira chance como titular e será a novidade da Portuguesa no jogo contra o América, neste domingo, às 17 horas, no Canindé. Destaque no empate com o Corinthians, o jogador de 19 anos é uma das esperanças do técnico Flávio Lopes para surpreender o adversário e conquistar a primeira vitória no Campeonato Paulista. ?Ele (Rafinha) é rápido e habilidoso e procurei orientá-lo para continuar se dedicando?, afirmou Flávio Lopes, que considera a partida deste domingo um desafio. ?A vitória nos dá a chance da classificação.? O principal desafio do treinador é fugir da possível armação tática de Edu Marangon, atual treinador do América e que dirigiu a Lusa na maior parte do Campeonato Brasileiro de 2002. ?Ele conhece a característica de todo o elenco. Isso faz muita diferença?, disse Flávio Lopes. Do time que estará em campo neste domingo, pelo menos seis atletas foram treinados por Edu Marangon. ?O Edu nos conhece, mas também sabemos como ele arma suas equipes?, reconheceu o lateral Ricardo Lopes. A principal dúvida para a partida está na lateral-esquerda, que pode ter Júlio ou o meia Éder improvisado no setor. O meia Danilo, com princípio de pneumonia, continua fora e o atacante Édson Araújo, com torção no tornozelo esquerdo, é dúvida.