Raí admite ir "atrás de novas peças" para a equipe do São Paulo

A derrota para o São Caetano no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista mante o sinal de alerta ligado no Morumbi. "Obviamente vamos atrás de mais peças, mas não dá para analisar pelo jogo de hoje. Foi uma tarde triste. O time começou mal e tecnicamente não esboçou reação ", disse Raí, diretor executivo de futebol do São Paulo, um dos poucos a falar com a imprensa no estádio Anacleto Campanella.

+ Decepcionado, Aguirre busca resposta para a má fase do São Paulo

Sobre a estreia de Diego Aguirre no comando do time, o eterno astro são-paulino foi equilibrado. "Ele está começando um trabalho. Temos uma missão dentro de casa e vamos ter que nos impor para seguir na competição."

Apesar da derrota, o meia Valdivia, um dos mais acionados durante a partida de ontem, estava otimista para o segundo jogo no Morumbi, na terça-feira à noite. "“1 a 0 é um resultado que dá pra virar. Com certeza vamos fazer um gol no Morumbi.”