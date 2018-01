Raí assume ?multifunção? no São Paulo O ex-jogador Raí foi apresentado nesta sexta-feira, como o mais novo ?dirigente? do São Paulo. Campeão mundial em 92 e da Libertadores em 92 e 93, entre outros títulos, o ex-jogador vai, na verdade, assumir várias funções no clube. Raí, será o coordenador de futebol do Tricolor. Vai tentar ordenar uma política integrada entre as categorias de base e o futebol profissional. Além disso, vai atuar como um consultor-técnico, homem que vai opinar sobre contratações e dispensas no time profissional e estabelecer o contato entre a comissão técnica e a diretoria. Por fim, Raí vai ser uma espécie de ?embaixador?do São Paulo. Nesta área, sua missão será a de ?internacionalizar? o clube. ?Mais que um desafio, esta será uma grande oportunidade para que eu possa viabilizar algumas de minhas idéias, para que o São Paulo volte a ser o que sempre foi: um clube pioneiro?, disse o jogador no salão nobre do estádio do Morumbi, onde foi apresentado oficialmente. DILL - O atacante Dill, que sofreu uma fratura na perna esquerda na partida contra o Palmeiras, no último domingo, foi operado hoje. O jogador passa bem, mas os médicos acreditam que ele só possa voltar a treinar em quatro ou seis semanas.