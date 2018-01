Raí e Leonardo realizam sonho de peladeiros Quanto vale a emoção de jogar no Morumbi com Sócrates, Neto, Raí, Luís Fabiano, Rogério Ceni, Leonardo, Zetti, Viola, Ricardinho, ter como técnico um exigente Casagrande e ainda ouvir o seu nome anunciado nos alto-falantes entre esses jogadores que fizeram história no futebol do Brasil? Inspirados nos recentes leilões beneficentes de jantares e cafés da manhã com artistas como Xuxa e Rodrigo Santoro, os organizadores da Fundação Gol de Letra tiraram proveito do sonho escondido da maioria de frustrados peladeiros de finais de semana. Na última segunda-feira, quem pôde bancar R$ 7 mil teve o direito de ter uma noite de jogador profissional. Desde entrar pelo portão especial, repartir o vestiários com os craques, com direito às mesmas frutas e sucos, até as entrevistas concorridas com jornalistas. "É um sonho tudo isso. Todo garoto passa a vida inteira com esse desejo. Mas nunca espera que se realize. Quando vi que estava dividindo bola com o Raí, passando para o Sócrates e dividindo com o Leonardo, não acreditei", afirmou o francês Vincent Fauvet, de 31 anos. "Sou bancário, vou ter um sacrifício danado para cobrir a minha conta, mas valeu a pena cada tostão. Ajudei as 600 crianças que o Raí e o Leonardo cuidam. Não vou esquecer nunca desta segunda-feira à noite." Sem ter de fazer tantos sacrifícios, o executivo Meyer Nigri usou seu tino comercial. Comprou a sua cota e a dividiu com o filho Joseph. Cada um atuou meio tempo. "Eu sempre quis ter esse privilégio de me sentir um jogador profissional. Mas não poderia ter sozinho, meu filho tinha de participar. No campo, fiz o que deu", disse, limpando os óculos que não tirou durante os 30 minutos em que esteve jogando. "Sou míope, não enxergo sem eles. O que ia fazer?" Quem teve uma atuação destacada entre os cotistas foi Rogério Heiler. Não só pelo futebol mas pela sua forma física, que não passou despercebida por Neto. Como o ex-jogador corintiano está muito acima do peso, ele fez questão de abraçar a barriga saliente de Rogério. Rogério não ficou ofendido, muito pelo contrário. "O Neto foi muito carinhoso comigo. Eu não sabia como todos os jogadores são gente fina. Sem perceber, eu dei um drible maravilhoso no Márcio, aquele volante que foi do Corinthians. E ainda tabelei com o Leonardo no primeiro gol. Nem eu poderia imaginar que faria tudo isso", contou o analista de sistema. Rogério Heiler foi sorteado entre mil funcionários de uma empresa que comprou uma cota da partida. Atuando como ponta direita, ele ostentava 105 quilos mal distribuídos em 1m65. "E ainda joguei com tênis de futebol de salão porque não tinha chuteiras." No total, a Fundação Gol de Letra conseguiu vender 22 cotas. Arrecadou R$ 154 mil livres de despesas. O Morumbi foi usado gratuitamente. "Deu muito prazer brincar, reencontrar os amigos e ainda ter mais esse dinheiro para as nossas crianças. Vamos gastar esse dinheiro na formação de orientadores educacionais. Estou muito feliz. Vou procurar repetir essas partidas. Só que com um preço mais baixo para mais gente jogar e nos ajudar. Todos, mesmos os ricos no Brasil, passam por grandes dificuldades financeiras", admitiu Raí. Se interessa, o resultado do jogo foi vitória dos Amigos do Sócrates, time em que jogaram todos os ex-profissionais do Corinthians, diante dos Amigos do Raí, formado por quem tinha ligação com o São Paulo. Placar: 5 a 4.