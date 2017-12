Raí estará com o São Paulo no Japão Raí aceitou o convite do presidente Marcelo Portugal Gouvêa e será o chefe da delegação do São Paulo que embarca no dia 5 de dezembro para a disputa do título mundial interclubes no Japão. Ele era o capitão em 1992, quando o time são-paulino foi campeão mundial pela primeira vez, derrotando o Barcelona, por 2 a 1. Com o convite a Raí, Marcelo Portugal Gouvêa avança em sua política de valorização de ex-jogadores do clube. Na terça-feira, às 10h30, no Centro de Treinamentos do São Paulo, haverá o quarto encontro de ex-atletas - são esperados pelo menos 100 deles.