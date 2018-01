Raí ganha título de cidadão paulistano Como meia do São Paulo e da seleção brasileira, Raí acostumou-se às glórias pelo desempenho como atleta. Nesta quarta-feira, o ex-jogador viveu uma situação diferente, ao ganhar o título de cidadão paulistano, oferecido pela Câmara de Vereadores da Capital. O projeto foi sugestão do vereador Antônio Campanha (PSB) que justificou a iniciativa ressaltando o trabalho voluntário do ex-craque, que nasceu em Ribeirão Preto, na Fundação Gol de Letra. ?É uma grande honra e serve como motivação para continuar o meu trabalho", afirmou Raí sobre o título. O ex-jogador confessou ter ficado surpreso com a notícia de que seria reconhecido como cidadão paulistano por causa de sua iniciativa, que busca dar acesso à cidadania a 200 crianças, jovens e adultos da capital e outros 300 no Rio. Esta não é a primeira vez que Raí e a Fundação Gol de Letra ganham reconhecimento. O trabalho também foi considerado referência pelo Fundação das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Na cerimômia, além de parentes e integrantes da fundação, Raí também recebeu apoio por parte da Escola de Samba Rosas de Ouro, que o considera um integrante ilustre. O ex-jogador chegou a tirar fotos beijando a bandeira da escola.