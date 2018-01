Raí indica possível saída de Pratto e aposta em vinda de Diego Souza

O elenco do São Paulo deve ter modificações em breve. O diretor executivo de futebol do clube, Raí, afirmou nesta sexta-feira que tem cuidado de várias contratações em andamento e citou que uma delas é pelo atacante Diego Souza, do Sport, conversa que se encontra em estágio avançado. Por outro lado, uma possível perda no plantel para os próximos dias pode ser do atacante Lucas Pratto.

+ Tabela do Campeonato Paulista 2018

+ Leia as últimas de esportes

Raí concedeu uma entrevista coletiva que antes estava prevista para ser somente do novo coordenador de futebol, Ricardo Rocha. As movimentações no mercado de transferências levaram o clube a incluir outro dirigente na conversa com os jornalistas para dar explicações. "O torcedor pode ficar tranquilo e confiar em mim. Estamos com várias possibilidades, negociações em curso. Vamos fazer contratações estratégicas e precisas. Não vou comentar nomes ou estágios, para não atrapalhar", disse.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre as movimentações do São Paulo no mercado, a mais próxima de um desfecho é pelo atacante Diego Souza. "É algo que já vem há algum tempo e está bem avançado. É um grande jogador, é do interesse do São Paulo. Existem vários nomes que vão estar com a gente em breve. Negociação, existe. Detalhes, não vou passar", afirmou o dirigente.

Raí admite que o time vai ficar bastante enfraquecido com a saída de Hernanes, que vai precisar se reapresentar ao Hebei Fortune, da China, mas garantiu que haverá reposição. O clube do Morumbi quer apostar em reforços pontuais e no respaldo para jovens da categoria de base serem promovidos e terem mais sequência na equipe profissional.

O diretor contou ter sido procurado nos últimos dias pelo argentino Lucas Pratto. O jogador tem proposta do River Plate, da Argentina. "Ele nos deixou claro que quer, por questões pessoais e familiares. Mas só toparia ir desde que o São Paulo esteja satisfeito. Existiu uma proposta, que ainda não atendeu nossos interesses. É uma negociação que deve durar por mais um tempo", contou.

No treino desta sexta pela manhã, Pratto trabalhou entre os reservas. O técnico Dorival Junior comandou uma movimentação tática com os times separados de acordo com a relevância dos jogadores no elenco. Apesar da titularidade no ano passado, o argentino atuou em um grupo de suplentes. Outro nome que pode deixar o elenco é o do meia Thomaz. O jogador interessa ao Universidad de Chile.