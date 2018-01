Raí pode ser presidente do PSG Raí poderá voltar ao Paris Saint Germain, mas desta vez como presidente, junto com com o técnico Vahid Halilhodzic. Ambos foram jogadores do clube e deixaram um excelente nome na torcida . Hoje, Halilhodzic, bósnio de nascença, é um técnico de sucesso e atualmente dirige a equipe do Rennes, depois de ter sido campeão com a equipe de Lille. A dupla está sendo sondada pela direção do Canal Plus, proprietário do clube, após ter assinado um contrato com a Liga de Futebol que lhe garante os direitos de transmissão dos campeonatos franceses, no valor de 500 milhões de euros. Ambos poderiam assumir suas funções no fim da atual temporada, substituindo o presidente Laurent Perpére e o técnico Luís Fernandes. Nenhum dos dois atuais dirigentes conseguiu obter qualquer resultado positivo nesses últimos anos, no campeonato francês ou nas copas européias. Essa solução está sendo encaminhada pelo ex-presidente do clube Michel Denisot, atualmente um dos principais dirigentes do grupo Canal Plus, amigo muito próximo de Raí e que sempre sonhou em trazer o brasileiro de volta ao clube. O próprio Luís Fernandes que foi confirmado nas suas funções só até o fim da temporada admite ser vítima de um complô comandado por Denisot.