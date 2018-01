Raí quer ser gerente de futebol na Europa Os projetos educacionais da Fundação Gol de Letra não são a única atividade que toma o tempo do ex-jogador Raí. Aos 38 anos, sócio do espanhol Jorge Valdano, diretor de Futebol do Real Madri na empresa Make a Team - de formação de pessoal para empresas -, Raí finaliza um projeto ligado ao futebol. Já iniciou os contatos com clubes europeus e o seu papel, nesse projeto, seria o de gerente de futebol. Um Rivelino no São Paulo? "Por que no São Paulo? Por que não na Europa?" - ressalta. Raí, que parou de jogar futebol há três anos, disse que iniciou contatos com um clube francês. Morou cinco anos na capital francesa, atuando pelo Paris Saint-Germain. Raí disse que ainda mantém "um cantinho" em Paris, um pequeno apartamento onde fica quando vai à França - somente esse ano fez cinco viagens à Europa, a última delas há 20 dias, para ser jurado num festival de filmes publicitários de esportes, em Mônaco. O ex-jogador esteve hoje no Circo Escola Picadeiro, em São Paulo, para assinar um contrato da Fundação Gol de Letra com a Redecard, para o Projeto Nossas Histórias, de leitura, escrita e artes plásticas, desenvolvido com 200 crianças da Vila Albertina. Sobre o São Paulo, onde jogou, disse que o time foi abalado por saídas como as do volante Júlio Baptista e do atacante Kaká. "Mas crises devem ser geridas. Time grande tem de saber sair dessas situações." Acha que não se pode cobrar que Ricardinho assuma papel de líder. "É algo natural, depende da relação no grupo. Seria prioridade deixar ele tranquilo para jogar bem."