Raí reforça as críticas de Pelé O ex-jogador Raí inaugurou nesta quinta-feira instalações da Fundação Gol de Letra na Vila Albertina, na zona Norte de São Paulo, e convidou para a festa Robinho e Ricardinho, do Santos. Entre autógrafos e brincadeiras com as crianças do bairro, os três comentaram as recentes críticas de Pelé aos dirigentes do futebol nacional e à classe dos jogadores. Raí e Ricardinho deram razão para Pelé. E Robinho preferiu driblar a polêmica. "Não vi a entrevista. Meu carinho pelo Rei será sempre o mesmo", disse Robinho. "Acho o projeto do Raí ótimo. O esporte tira a cabeça de tudo o que é ruim", completou o atacante do Santos, ao falar sobre a Fundação Gol de Letra, criada por Raí e Leonardo, também ex-jogador e atual dirigente do Milan, para ajudar na formação de crianças e adolescentes carentes. Ricardinho disse que Pelé tem razão ao criticar os jogadores que, em geral, não usufruem da liberdade oferecida pela extinção do passe e entregam suas carreiras a empresários muitas vezes inescrupulosos. "Como em todos os meios, no futebol há boas e más pessoas. Muitas vezes falta formação ao jogador para não ser enganado, não cair na conversa de um enganador que o seduz em uma reunião de 20 minutos", afirmou o meia. "Estou satisfeito com a Lei Pelé." Outro a concordar com Pelé foi Raí. "A situação ruim do futebol nacional se deve à incapacidade dos dirigentes. Vemos tantas denúncias de corrupção e todas ficam sem punição. A Lei Pelé trouxe avanços, mas precisa ser discutida, aperfeiçoada", afirmou o ex-jogador, acrescentando que empresários aproveitadores só conseguem atuar graças à conivência dos clubes. Sucesso - Enquanto as Parcerias Público-Privadas (PPPs) são assunto em Brasília, as novas instalações da Gol de Letra na zona Norte de São Paulo servem de exemplo de aliança bem-sucedida. Em imóvel da Prefeitura, funciona a ONG Promove Vila Albertina, que oferece cursos profissionalizantes a adolescentes. Graças a uma parceria entre a fundação de Raí e a ONG, a Nike financiou a construção de uma quadra poliesportiva e forneceu equipamentos. Resultado: mais de 200 jovens do bairro serão beneficiados.