RAI vai transmitir próximos mundiais A cadeia de televisão estatal italiana (RAI) anunciou nesta quarta-feira a compra dos direitos de transmissão dos jogos do Mundial de 2002, na Coréia do Sul e no Japão, e 2006, na Alemanha. O valor da negociação com a poderosa empresa alemã Kirch alcançou os US$ 140 milhões.