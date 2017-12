Raio atinge e mata árbitro no México O árbitro mexicano Saul de la Paz Hernandes, 55 anos, morreu ao ser atingido por um raio, enquanto apitava uma partida de futebol em Acapetagua, no estado de Chiapas (região sul do México), segunda-feira. Momentos antes, Hernandes havia decidido não paralisar o jogo, apesar da forte chuva que caía sobre o campo.