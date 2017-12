Raio suspende treinamento no Flamengo O candidato à presidência do Flamengo, Gerson Biscotto, disse nesta quarta-feira que recebeu uma proposta para desistir da sua candidatura e aliar-se a Delair Dumbrosck. A união aumentaria as chances de derrotar Márcio Braga. "Fui sondado para fazer uma composição em troca de um cargo no clube. Mas não aceitei", afirmou. As eleições no Rubro-Negro estão marcadas para o dia 8 de dezembro. Com relação ao time, o técnico Waldemar Lemos foi obrigado a suspender o treino desta quarta por volta das 17 horas. Isto porque, durante uma forte chuva na cidade, um raio caiu próximo a Gávea e assustou os jogadores, que correram para o vestiário em seguida. O treinador ainda não definiu a equipe que vai enfrentra o Criciúma, sábado, pelo Campeonato Brasileiro.