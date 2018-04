Rakitic volta aos treinos e reforça o Barcelona na decisão da Copa do Rei

O técnico Ernesto Valverde recebeu uma ótima notícia no Barcelona às vésperas da decisão da Copa do Rei. O meia Rakitic, recuperado de contusão, voltou aos treinamentos e está à disposição para a partida diante do Sevilla, no sábado, no Estádio Wanda Metropolitano.

Esta foi a primeira vez que Rakitic trabalhou com o grupo desde que fraturou um osso da mão esquerda na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, há nove dias, na histórica derrota do Barcelona para a Roma. Ele foi submetido a cirurgia no dia 11 e vinha se recuperando desde então.

Desta forma, ele ficará à disposição de Valverde para a grande decisão. Resta saber se começará entre os 11 ou ficará no banco. Sem o croata, o brasileiro Paulinho foi titular nas últimas duas partidas.

Independente da escalação, trata-se da chance do Barcelona conquistar o primeiro título na temporada, que seria também o primeiro de Philippe Coutinho pelo clube. Contratado no início do ano, o jogador não escondeu a ansiedade para levantar o troféu com o uniforme catalão.

"É uma semana com um jogo importante, a minha primeira final. Estou ansioso, quero muito poder ganhar esse título", afirmou. "Nesses dias, só penso em me preparar bem junto com meus companheiros para poder fazer uma boa partida", completou.