Ralf cobra renovação: 'Queria uma definição mais rápida'

O volante Ralf afirmou nesta quarta-feira que gostaria de resolver seu futuro no Corinthians o "mais rápido possível". Seu contrato termina em dezembro e até agora a diretoria não o procurou para tratar sobre esse assunto. Desde 2010 no clube, Ralf já atuou em 319 jogos e esteve presente nas principais conquistas da equipe, como os títulos da Libertadores e do Mundial de 2012.

"A gente sabe que tem um incômodo, sou um dos que têm mais tempo, quero uma definição o mais rápido possível. Mas também sei dos casos do Sheik, do Guerrero. Acho que a diretoria quer resolver essas renovações. O ciclo é esse, uns saem, outros chegam."

Ralf disse ainda que seu interesse é continuar e que não atuaria em nenhuma outra equipe do Brasil caso a renovação não seja concluída. "Tenho mais seis meses e quero permanecer, mas a gente sabe que quando (a negociação) se arrasta, fica indefinida, você tem que pensar na sua carreira."

Outros jogadores que integraram a equipe campeã mundial em 2012 vivem a mesma situação de Ralf. Fábio Santos e Danilo também têm contratos só até o final do ano. A tendência é que todos deixem o clube. Sheik é outro: o atacante só tem contrato até julho e deve ser liberado para mudar de time.

MÁGOA

Ralf afirmou ainda que ficou chateado ao ser chamado de mercenário por parte da torcida depois da eliminação na Copa Libertadores. "Nunca fizemos corpo mole, nunca deixamos de correr, só exigimos mais respeito. É fácil criticar quando as vitórias não vêm."