Ralf comemora boa fase no Corinthians e mira seleção brasileira

Um dos destaques do Corinthians na vitória por 3 a 1 sobre o Santos, domingo, no Estádio do Pacaembu, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista, o volante Ralf comemora a boa fase. O jogador revelou nesta terça-feira acalentar o sonho de defender a seleção brasileira.

"As coisas vão acontecer naturalmente, eu tenho que trabalhar com a mesma humildade", afirmou Ralf, que trabalhou com Mano Menezes, hoje na seleção brasileira, no Corinthians. "Tive a oportunidade com ele, me ajudou, trabalhou minhas deficiências e estou trabalhando pra buscar meu espaço", completou, em entrevista à TV Bandeirantes.

No clássico de domingo, Ralf surpreendeu ao dar um chapéu no atacante Neymar. O volante brincou a situação. "Minha cota de chapéu nesse ano já deu. É um por ano. Deu toda repercussão porque foi em cima dele", disse. "O Neymar é um cara que merece uma marcação em cima, nos 90 minutos, como foi. Ele desequilibra mesmo. Nós vimos isso na seleção sub-20, com ele e Lucas".

Além da jogada de efeito, Ralf deu o passe para Liedson marcar o terceiro gol corintiano. Ele dividiu os méritos da jogada com o atacante. "Fui feliz no passes para o Liedson. E foi bom e deu certo porque ele teve aquela frieza pra fazer o gol", comentou.

