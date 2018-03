Ralf e Lucca treinam entre os titulares para enfrentar o Mirassol

O volante Ralf e o atacante Lucca treinaram entre os titulares nesta terça-feira e deverão ser as novidades do Corinthians na partida diante do Mirassol, nesta quarta-feira, na Arena Corinthians. O jogo é importante para o time garantir a vaga antecipada à próxima fase e alcançar o Palmeiras na liderança da classificação geral.

Aos 33 anos, o defensor faz sua reestreia no clube no lugar de Gabriel, que está suspenso. “O Corinthians sempre foi um clube acolhedor. O grupo é muito bom, o que tem a ganhar é o Corinthians, quem está chegando está dando conta do recado. Tem que manter o respeito um pelo outro e cada um brigar pela posição”, afirmou o jogador.

Lucca terá uma oportunidade entre os titulares, pois Romero será poupado por desgaste físico em função da sequência de jogos. “Feliz pela oportunidade, sabia que ia surgir, a gente vinha trabalhando. Agora é dar sequência. O campeonato é longo, vai precisar de todo mundo. Vamos tentar manter o nível de atuação de quem está saindo”, disse Lucca, que atuou pela Ponte Preta no Campeonato Brasileiro do ano passado.

No treino desta terça-feira, Lucca jogou abertou pelos lados do campo. “A oportunidade está aí, vou jogar em uma posição que eu gosto, que me sinto bem, cabe aproveitar. É o mesmo padrão de jogo, vou jogar pelos lados. Tem algumas variações, que daí não é comigo, vamos deixar para a hora da partida ou o professor falar”, disse o atacante.