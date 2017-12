Ralf é o mais rápido em Jerez de la Frontera O piloto alemão Ralf Schumacher, da Williams, fez o melhor tempo do dia nesta sexta-feira, na quarta sessão de treinos que várias equipes realizaram em Jerez de la Frontera, na Espanha. Ralf Schumacher fez o tempo de 1min16s953, em sua melhor performance dos quatro dias de testes, apesar de estar ainda muito longe do recorde da pista, establecido em janeiro deste ano pelo finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, que rodó em 1:16.125. Rubens Barrichello também treinou hoje na Espanha. Mas não foi bem. Entre seis pilotos, o brasileiro ficou em quinto, com o tempo de 1mi18s369. No sábado haverá apenas três carros na pista espanhola: a BAR, com o japonês Takuma Sato, a Williams - com Juan pablo Montoya e o piloto de testes, Antonio Pizzonia. Veja os tempos desta sexta-feira em Jerez 1- Ralf Schumacher (Williams-BMW) 1min16s953 (66 voltas) 2 - Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) 1.17"315 (39) 3 - Pedro de la Rosa (McLaren-Mercedes) 1.17"740 (93) 4 - Alex Wurz (McLaren) 1.17"914 (39) 5 - Rubens Barrichello (Ferrari) 1.18"369 (79) 6 - Nick Heidfeld (Jordan) 1.20"376 (54)